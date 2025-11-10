(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa nota de falecimento

10 Nov 2025 - 06h13Por Da redação
A Senhora: Cristiane Santini Jacinto Cirqueira

Faleceu dia 09/11/25 às 09:15 horas em São Carlos com 50 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Douglas Cirqueira Cardoso e deixa os filhos: Philipe Santini Ciqueira, Pietro Santini Cirqueira, Maria Luiza Santini Cirqueira, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 10/11/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 04/10/1975.

