Nova Funerária informa nota de falecimento

O Senhor: Antenor Corelhiano

Faleceu dia 28/10/25 às 17:10 horas em Araraquara com 88 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Sônia Maria Colosso Corelhiano e deixa os filhos:

Cláudia Elizabete c/c Mauricio Fagundes, Edson Roberto, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/01/1937.

