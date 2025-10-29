Nova Funerária informa nota de falecimento

O Senhor: Antenor Corelhiano
Faleceu dia 28/10/25 às 17:10 horas em Araraquara com 88 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Sônia Maria Colosso Corelhiano e deixa os filhos:
Cláudia Elizabete c/c Mauricio Fagundes, Edson Roberto, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para São Carlos.
O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 07/01/1937.