Nova Funerária informa nota de falecimento

25 Set 2025 - 08h55Por Jessica Carvalho R.
O Senhor: Braz Vieira Ribeiro Neto

Faleceu dia 25/09/25 às 02:30 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lourdes A. Rizzo Ribeiro e deixa os filhos: Marli Vieira Ribeiro, Marcos Vieira Ribeiro, Mariana Vieira Ribeiro, Marcelo Vieira Ribeiro, Sebastião M. Botelho, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/09/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/03/1939.

 

A senhora: Julia Vieira Cristiano

Faleceu dia 24/09/25 às 13:26 horas em Dourado com 78 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Valdomiro Cristiano e deixa os filhos: Abel Vieira Rodrigues c/c Lucia, Daniel Rodrigues c/c Ana Paula, Elias Rodrigues c/c Marta, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/09/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado

Data de nascimento: 03/06/1947.

 

O Senhor: Benedito Panseri  (Pai do Fábio Panseri)

Faleceu dia 24/09/25 às 04:50 horas em Dourado com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Benedita da Silva Pederro Panseri e os filhos: Julio César Panseri c/c Cleide Panseri, Sérgio Henrique Panseri c/c Juliana Panseri, Celso Henrique Panseri c/c Sara Panseri, Fábio Panseri c/c Sintia Panseri, Ana Paula Panseri c/c Wagner F. da Silva, Paulo Henrique Panseri, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/09/25 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 30/03/1946.

 

