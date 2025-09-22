Nova Funerária informa nota de falecimento

Nova Funerária -

O Senhor: Áureo João Speranza

Faleceu dia 20/09/25 às 10:30 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Alice Procópio Speranza e os filhos: Maria Julia Speranza c/c Álvaro, Áureo Alexandre Speranza c/c Vânia, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 21/09/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/03/1937.

A Senhora: Anésia Sérgio Sávio

Faleceu dia 20/09/25 às 06:00 horas em Matão com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Carmelino Sávio e deixa os filhos: Maria Aparecida, Cleusa, Leda, José, Berenice, João, Anésia, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/11/1932.

A Senhora: Josephina Grecco Sentanin

Faleceu dia 19/09/25 às 07:35 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Reinaldo Sentanin e deixa os filhos: José Roberto Sentanin c/c Cristiani, Célia Regina Sentanin, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/09/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 30/08/1937.

A Senhora: Delvanira Cecilia Leonardo (Professora)

Faleceu dia 19/09/25 às 03:30 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa os filhos: Akitundê Leonardo Claudino, Kizzi Dandara Leonardo Claudino, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/09/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/10/1957.

