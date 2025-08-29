Nova Funerária informa nota de falecimento

Nova Funerária -

A Senhora: Helena Fernandes Ferrari

Faleceu dia 27/08/25 às 17:28 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Carlos Souza e os filhos: Itamires Fernandes Scopin, Luciano Scopin, Evandro Scopin, Sebastião Acácio Scopin, Maria Angélica Scopin, Lauriberto Luiz Scopin, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 28/08/25 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 21/07/1948.

A Senhora: Cristina Izabel Benavente

Faleceu dia 29/08/25 às 10:30 horas em Matão com 61 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Carlos Roberto Teixeira, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/07/1964.

