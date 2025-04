Nova Funerária informa nota de falecimento

Compartilhar no facebook

O senhor Florindo Cesarino Tassin

Faleceu quinta-feira, 24, às 7h15, em São Carlos, com 98 anos. Deixa viúva Aparecida Guerreiro Tassin e deixa os filhos: Luiz Carlos Tassin, Andre Roberto Tassin, Maria de Lourdes Tassin Brotes, João Batista Tassin, Ana Regina Tassin Pereira, Jose Mauro Tassin, Roseli Aparecida Tassin, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 7h e o sepultamento dar-se-á sexta-feira, 25, às 11h15, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/11/1926.

A senhora Rosalina Bossini Prosdossimo

Faleceu quarta-feira, 23, às 6h, em Matão, com 81 anos. Era viúva de Delphino Prosdossimo e deixa os filhos José, Valderico, Paulo, Marcela, Márcio, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Lourenço do Turvo e o seu sepultamento deu-se quarta-feira, 23, às 14h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

Data de nascimento: 30/1/1944.

