A Senhora: Jeonora da Silva Vieira

Faleceu dia 27/07/24 às 15:42 horas em São Carlos com 70 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Valdei Marçal Vieira e deixa os filhos: Sandra Izilda da Silva Vieira Spinazola, Wagner Marçal Vieira, Savana Silvia Vieira Casale, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 28/07/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja Nossa Senhora do Carmo para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 19/01/1954.

