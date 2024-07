SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté-SP, o Início do Velório está previsto para as 12:00 horas do dia 22/07/2024.

Faleceu em 21/07/2024 na cidade de São Carlos-SP, o Sr. Osvaldo Nobre De Souza, nascido no dia 20/03/1944 com 80 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para Ibaté-SP.

Era casado com a Sra. Isabel Donizete Bertelli de Souza.

O sepultamento dar-se-á as 15:00 no dia 22/07/2024 saindo do Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal Ibaté/SP.

