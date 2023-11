Nova Funerária informa nota de falecimento

Nova Funerária -

A Senhora: Maria Odete Angeloti Camacho

Faleceu dia 02/11/23 às 06:35 horas em São Carlos com 69 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. João Morales Camacho e deixa os filhos: Marcos Alberto Angeloti Camacho c/c Melissa, Marcia Aparecida Camacho Nunes c/c Edson, Reginaldo José Angeloti Camacho c/c Jaqueline, familiares e amigos. O sepultamento deu-se no dia 02/11/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Rua: Caetano Barion, 166 Jardim Real (Igreja Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/10/54.

