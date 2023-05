Nova Funerária -

O Senhor: Orlando de Oliveira Pires

Faleceu dia 14/05/23 às 18:56 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Antonia Reame de O. Pires e os filhos: Fabio c/c Adriana e Flavio c/c Caroline.

O velório será realizado no dia 15/05/23 a partir das 10:30 horas, saindo o féretro do memorial jardim da paz às 14:30 horas e o sepultamento às 15:00 horas no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/09/40

