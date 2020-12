O Senhor: Geraldo Scuracchio

Faleceu dia 12/12/20 às 14:30 horas em São Carlos com 86 anos de idade.Era Viúvo da Sra. Samaritana Masson Scuracchio e deixa os filhos: Marco Aureliano Scuracchio, Maria Helena A.S. Scuracchio, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 13/12/20 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/10/34.

