O Senhor: Jose de Oliveira

Faleceu dia 22/11/20 às 06:00 horas em São Carlos com 80 anos de idade.Deixa Viúva a Sra. Maria Helena P. de Oliveira e deixa os filhos: Paulo Cesar de Oliveira, Rony Peterson de Oliveira c/c Alexandra, Elaine Cristina de Oliveira c/c Ricardo, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 22/11/20 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/03/40.

