06 Out 2020 - 09h35

A Senhora: Tieko Okada Doi (Mais Conhecida por Dona Eugenia)

Faleceu dia 05/10/20 às 14:15 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Era Viúva do Sr. Antenor Doi e deixa os filhos: Angelo, Sandra, Cristina, Léo, Familiares e Amigos.

O velório será á partir das 14:00 do dia 06/10/20 na Igreja São Benedito e o sepultamento dar-se-á às 15:30 horas no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/09/44.

