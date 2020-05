Nova Funerária informa nota de falecimento

A Senhora: Alzira Pastro do Nascimento

Faleceu dia 27/05/20 às 01:13 horas em Américo Brasiliense com 77 anos de idade.

Era viúva do Sr. João José do Nascimento e deixa os filhos: Roberto do Nascimento c/c Márcia Avanda Abondância, Arlindo José do Nascimento c/c Maria Angela Terciano do Nascimento, Domingos Pastro do Nascimento, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 27/05/20 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/05/42.

