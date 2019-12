O Senhor: Marcos Roberto Mendes

Faleceu dia 14/12/19 às 17:44 horas em São Carlos com 50 anos de idade.Deixa Viúva a Sra. Marli Rosana da Silva Mendes e deixa o Filho: Alan Fernando Mendes, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 15/12/19 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Salão do Reino das Testemunhas de Jeová (Rua 07 Setembro) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/05/69.

