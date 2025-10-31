Nova Funerária informa nota de falecimento e convite de missa

A Senhora: Aida Alice Adelino Paloschi
Faleceu dia 30/10/25 às 00:15 horas em São Paulo com 68 anos de idade.
Era viúva do Sr. Adalberto Paloschi e deixa os filhos: Adalberto Paloschi Junior, André Paloschi, Alexandre Paloschi, familiares e amigos.
Seu corpo foi trasladado para Dourado.
O sepultamento deu-se no dia 30/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 04/07/1957.
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
A família da Senhora: Maria Apparecida Cadei Sentanin
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 31/10/2025 (sexta-feira) às 18:30 horas na Igreja de São Sebastião.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.