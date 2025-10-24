Nova Funerária informa convite de missa de 7º dia

Nova Funerária -

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Jose de Oliveira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 25/10/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Ibaté - SP.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.



A família da Senhora: Maria Aurelia Netto Guerreiro

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 25/10/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Paróquia Diocesano.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.



A família do Senhor: Ailton Batista Alves

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 24/10/2025 (sexta- feira) às 18:30 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

