Nota de falecimento do gerente de vendas da São Carlos S/A Luiz Carlos Hungaro

LUIS CARLOS HUNGARO

É com pesar que comunicamos o falecimento do funcionário LUIZ CARLOS HUNGARO,

Gerente de Vendas da SÃO CARLOS S/A IND. DE PAPEL E EMBS, ocorrido hoje, dia 14/01/2020.

O velório será às 12h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, e o sepultamento será realizado às 16 horas no mesmo local.

A São Carlos S/A, em nome da sua Diretoria e seus funcionários, presta suas sinceras condolências aos seus amigos e familiares.

SÃO CARLOS S/A IND. DE PAPEL E EMBALAGENS

