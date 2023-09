Nota de falecimento do bebê Estevão Barros de Carvalho

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da prefeitura municipal de Araraquara-SP, o início do velório está previsto para as 10:00 horas do dia 16/09/2023.

Faleceu em 15/09/2023 na cidade de Ribeirão Preto-SP, o bebê Estevão Barros de Carvalho nascido no dia 28/12/2022 com 08 meses de idade.

Deixa seus pais Wilson Mariano de Carvalho, Jaqueline da Silva Barros, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á dia 16/09/2023, saindo do Velório da Funerária Almeida às 14:00 horas para o sepultamento às 14:30 horas no Cemitério dos Lírios em Araraquara-SP.

