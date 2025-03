Compartilhar no facebook

Faleceu em 16/3/2025 com 39 anos de idade em São Paulo, Thiago dos Santos Calabrez. O sepultamento deu-se no dia 17/03/25 às 15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

