Nota de falecimento de Sueli Aparecida Menochei de Souza

Nota de Falecimento

A família da Sra. Sueli Aparecida Menochei de Souza comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 30/08/2025, no Memorial Sinsef São Carlos com início às 07:00 e encerramento às 10:30. Após a cerimônia, seguiremos para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde ocorrerá o sepultamento às 10:40h.

A todos que partilharam com ela os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero. A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.

Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência da Sra. Sueli Aparecida Menochei de Souza e cada gesto de amor que ela deixou pelo caminho. ️

Deixe sua mensagem de carinho ou palavras de apoio em: https://sistemamemoriam.com/c/66378

Leia Também