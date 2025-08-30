(16) 99963-6036
sábado, 30 de agosto de 2025
Obituário

Nota de falecimento de Sueli Aparecida Menochei de Souza

29 Ago 2025 - 15h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nota de falecimento de Sueli Aparecida Menochei de Souza -

Nota de Falecimento
A família da Sra. Sueli Aparecida Menochei de Souza comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 30/08/2025, no Memorial Sinsef São Carlos com início às 07:00 e encerramento às 10:30. Após a cerimônia, seguiremos para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde ocorrerá o sepultamento às 10:40h.

A todos que partilharam com ela os caminhos da vida  entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero. A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.
Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência da Sra. Sueli Aparecida Menochei de Souza e cada gesto de amor que ela deixou pelo caminho. ️

Deixe sua mensagem de carinho ou palavras de apoio em: https://sistemamemoriam.com/c/66378

Leia Também

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário11h02 - 29 Ago 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Funerária São Carlos informa convite de missa de Henriqueta Roiz Ferreira
Obituário15h10 - 28 Ago 2025

Funerária São Carlos informa convite de missa de Henriqueta Roiz Ferreira

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário15h08 - 28 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa o falecimento de Cláudia Baptista dos Santos, aos 56 anos
Obituário11h29 - 28 Ago 2025

Funerária Fernandes informa o falecimento de Cláudia Baptista dos Santos, aos 56 anos

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário10h49 - 28 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Últimas Notícias