Nota de falecimento de Rubens RomÃ£o da Silva

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Rubens Romão da Silva, ocorrido no dia 21 de março de 2025. Nascido em 06 de novembro de 1979, Rubens deixa familiares e amigos que sentirão imensamente sua ausência.

A cerimônia de despedida será realizada no Memorial Sinsef São Carlos, localizado na Avenida Salgado Filho, 289 – São Carlos/SP, no dia 22 de março de 2025, com início às 15h00 e encerramento às 17h15.

Após a cerimônia, sairemos em cortejo às 17h15 para o sepultamento, que ocorrerá às 17h30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, localizado na Avenida São Carlos, 5000 – Vila Marina, São Carlos/SP.

