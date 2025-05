A Fonteri, comunica o falecimento da Sra. Roseane Teresinha Correa Ribeiro no dia 14/05/2025, na cidade de Araraquara - SP aos 57 anos de idade.

Sra. Roseane deixa: Fihos, Netos, Parentes e Amigos.

Sua homenagem de despedida, será realizada no Velório Municipal De São Carlos, com início às 07:00h. Seu sepultamento será realizado no dia 15/05/2025 as 11:15h no cemitério Municipal De São Carlos - Araraquara - SP

