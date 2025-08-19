Nota de Falecimento de Pamela Cristina Silvestri

Nota de Falecimento

A família da Pamela Cristina Silvestri comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 19/08/2025, no Memorial Sinsef - São Carlos com início às 14:00 e encerramento às 16:45 Após a cerimônia, seguiremos para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde ocorrerá o sepultamento às 17:00h.

A todos que partilharam com ela os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero. A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.

Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência da Pamela Cristina Silvestri e cada gesto de amor que ela deixou pelo caminho.

Deixe sua mensagem de carinho ou palavras de apoio em: https://sistemamemoriam.com/c/65220

