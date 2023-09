Nota de falecimento de Marco Antônio Romualdo de Morais Filho

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da prefeitura municipal São Carlos, o início do velório está previsto para as 12:00 hrs do dia 25/09/2023.

Faleceu em 24/09/2023 na cidade de São Carlos-SP, o menino Marco Antônio Romualdo de Morais Filho.

Nascido no dia 17/09/2012 com 11 anos de idade.

Deixa seus pais Marco Antônio, sua mãe Michellen e demais familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 25/09/2023, ás 16:00 hrs saindo do Memorial Grupo Vida, localizado na Rua José de Alencar nº 539 – Vila Costa do Sol, saindo ás 15:45hrs para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo de São Carlos-SP.

