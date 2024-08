O Senhor: Jose de Osti Ramirez (Proprietário do Ramirez Auto Peças)

Faleceu dia 03/08/24 às 04:30 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida de Moraes Ribeiro Ramirez, a filha: Sueli Ap. Elias Ribeiro, neto, bisneto, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 03/08/24 á partir das 13:00 e o sepultamento dar-se-á às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/06/41.

