A família do Sr Jose Carlos Garbulho, comunica a todos sua despedida.

O Grupo Sinsef realizará sua homenagem no dia 08/06/2024, no Memorial Sinsef- Localizado na Avenida Salgado Filho, 289 - Vila Marina - SP, São Carlos - SP . Início às 12:00 hrs encerrando às 15:45hr. Após seguirá para seu Sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo às 16:00hr local.



Deixe sua mensagem de amor e carinho para ao ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família no site:

https://sistemamemoriam.com/c/36888

