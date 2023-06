Nota de falecimento de José Carlos Francisco

O velório será realizado das 10:45 ás 14:45 horas no dia 25/06/23 no velório do Grupo Vida, que fica na rua José de Alencar nº 539 na Vila Costa do Sol e o sepultamento dar-se-á às 15:00 horas saindo o féretro do(a) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Faleceu no dia 24/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. José Carlos Francisco nascido em 16/10/1958 com 63 anos de idade.Era divorciadoDeixa os filhos: José Paulo, Ana Paula e Luan, familiares e amigos.