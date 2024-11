Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

Falecimento de Gilberto Neo Lopes, ocorrido no dia 09/11/2024, na cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2024 das 07:15 hs às 10:45 hs no Cerimnonial Santa Cruz que fica na avenida Sâo Carlos nº 918, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 11:15 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

