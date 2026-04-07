Nota de falecimento de Davi Lucca Aparecido Gonçalves Cunha

Nota de Falecimento

A família de Davi Lucca Aparecido Gonçalves Cunha comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 07/04/2026, no Memorial Sinsef- São Carlos com início às 11h45 e encerramento às 15h45. Após a cerimônia, seguiremos para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo onde ocorrerá o sepultamento às 16h00. A todos que partilharam com ele os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero.

A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.

Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência de Davi Lucca Aparecido Gonçalves Cunha e cada gesto de amor que ele deixou pelo caminho.

Deixe sua mensagem de carinho ou palavras de apoio em: https://sistemamemoriam.com/c/92717

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