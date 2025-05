Nota de falecimento de Carlos Eduardo Schafer

Uma forma de carinho!

O Grupo Sinsef se despede do jovem Carlos Eduardo Schafer aos 17 anos de idade. Deixa familiares que acompanharam ele nesta jornada aqui na Terra.

Nesse momento, também disponibilizamos um site de homenagens, https://sistemamemoriam.com/c/55205 para quem não puder comparecer enviar mensagens de conforto e carinho para a família. Essas mensagens são entregues posteriormente de uma forma muito singela e que fazem toda a diferença.

Elas deixam para sempre registrados aqueles momentos de alegria, as boas e velhas

histórias que marcaram a vida de quem tanto nos fez feliz enquanto esteve por aqui. Nós

acreditamos que, todos que partem continuam vivendo um pouco em nós e cabe a gente

honrar esse privilégio, semeando seus ensinamentos pela eternidade.

Sua despedida acontecerá 10/05/2025 no Memorial Sinsef São Carlos localizado na Av. Salgado Filho, 289- Vila Marina as 07:00 e seu encerramento será às 11:00. Após encerramento da cerimônia, a homenageada seguiremos em cortejo até o Cemitério Nossa Senhora do Carmo onde será sepultado ás 11:15 hrs

