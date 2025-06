Nota de falecimento de Arlindo de Jesus Soares dos Santos

Nota de Falecimento

A família do Sr. Arlindo de Jesus Soares dos Santos comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 30/06/2025, no Memorial SINSEF – São Carlos, com início às 12h45 e encerramento às 16h45. Após a cerimônia, seguiremos para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde ocorrerá o sepultamento às 17h00.

A todos que partilharam com ele os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero. A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.

Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência de Arlindo de Jesus Soares dos Santos em cada gesto de amor que ele deixou pelo caminho. ️

Deixe sua mensagem de carinho ou palavras de apoio à família em: https://sistemamemoriam.com/c/60025

