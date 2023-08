Nota de falecimento de Agnaldo Gomes

SIGA O SCA NO

Seguindo o decreto da prefeitura municipal de Ribeirão Preto, o início do velório está previsto para as 22:00 horas do dia 27/08/2023.

Faleceu em 27/08/2023 na cidade de Ribeirão Preto -SP, o Sr. Agnaldo Gomes nascido no dia 05/01/1969 com 54 anos de idade.

Era casado com a Sra. Simone de Cassia Xavier de Moura Gomes.

Deixa seus filhos Felipe, Cíntia Raquel, Cristina,Simony e demais familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 28/08/2023, saindo do Velório Bom Pastor às 09:00 horas para o Cemitério Bom Pastor de Ribeirão Preto-SP.

