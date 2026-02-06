(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Despedida

Mulher que morreu em acidente na SP-215 será sepultada na tarde desta sexta-feira em Descalvado

06 Fev 2026 - 14h19Por Da redação
Crédito: divulgação

A mulher que morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de ontem (05), na Rodovia SP-215, será sepultada na tarde desta sexta-feira (06), no Cemitério Municipal de Descalvado.

A vítima foi identificada como Joice Adriana de Paula Ferreira Silvestre, de 43 anos, moradora do município. Casada, ela deixa os pais, o esposo, uma filha, irmãos, sobrinhos, além de demais parentes e amigos.

O corpo de Joice será velado a partir das 13h, na sala 2 do Velório Municipal Accácio Rusca, de onde sairá às 17h para o sepultamento no Cemitério Municipal local.

