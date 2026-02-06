Mulher que morreu em acidente na SP-215 será sepultada na tarde desta sexta-feira em Descalvado

Crédito: divulgação
A mulher que morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de ontem (05), na Rodovia SP-215, será sepultada na tarde desta sexta-feira (06), no Cemitério Municipal de Descalvado.
A vítima foi identificada como Joice Adriana de Paula Ferreira Silvestre, de 43 anos, moradora do município. Casada, ela deixa os pais, o esposo, uma filha, irmãos, sobrinhos, além de demais parentes e amigos.
O corpo de Joice será velado a partir das 13h, na sala 2 do Velório Municipal Accácio Rusca, de onde sairá às 17h para o sepultamento no Cemitério Municipal local.