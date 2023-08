Motociclista que morreu atingido por Jaguar na SP-310 será sepultado no final da tarde em São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

O corpo do atendente de alarme Anderson Calderan da Silva, de 46 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira (18) após ter a motocicleta atingida por um veículo Jaguar, na rodovia Washington Luís, em São Carlos, será sepultado às 16h45, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. O corpo está sendo velado no Memorial Vida, na rua José de Alencar, Vila Costa do Sol. Ele deixa a esposa Luciara Pereira de Souza, os filhos João Pedro, Livia e Lucas e sua mãe, a Sra. Maria Helena Calderan da Silva. (Veja notícia relacionada)

O acidente

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 3h30, policiais militares rodoviários foram acionados para atender um acidente na Rodovia SP 310. A colisão envolveu uma motocicleta Honda modelo BROS e um veículo Jaguar XE P250 R-DYN S. A motocicleta trafegava na segunda faixa de rolamento quando foi atingida pelo carro que vinha logo atrás. O motociclista, Anderson Calderan Da Silva, faleceu devido ao impacto. Os ocupantes do carro não ficaram feridos. O motorista do Jaguar recusou o teste do etilômetro, mas concordou em fornecer uma amostra de sangue para verificar embriaguez. Após a coleta, ele foi liberado pela autoridade policial. O local foi periciado pelo Instituto de Criminalística.

