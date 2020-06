Morte de mulher causa comoção em São Carlos

Crédito: Arquivo Pessoal

Será sepultado às 11h15 deste domingo (21), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, o corpo de Maria Angélica Alves da Costa, de 39 anos. Ela lutava contra o câncer e faleceu na noite deste sábado no Hospital Universitário (HU-Ufscar).

Angélica era casa com Marcos Everaldo da Costa que por muito tempo trabalhou na extinta empresa de ônibus Athenas Paulista. Ela também deixa dois filhos.

A morte de Angélica causa comoção entre os amigos e familiares que acompanharam a sua batalha contra a câncer.

Aos familiares e amigos nossos sentimentos.

