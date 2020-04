Morte de funcionário da Santa Casa causa comoção nas redes sociais

Elizete Oliveira

Sua morte, deixou um buraco enorme em nosso coração, mas sua vida para sempre encherá minha memória com lindas lembranças suas..agora ficam as lembranças para contar como foi sua vida, e o quanto você mostrou que foi forte e corajoso, e restam as saudades para lembrar a falta que você fará

" Você mostrou a coragem das estrelas antes de partir,como a luz permanece infinitamente mesmo depois de partir"

Nós sempre te amaremos e lembraremos do quanto vc é incrível! Descanse em paz Heber Silva Siqueira