Morre Richard Euzebio Amancio, que sofreu grave acidente de carro em São Carlos

O jovem Richard Euzebio Amancio, 31, não resistiu e faleceu na noite deste sábado (21), na Santa Casa de São Carlos. No dia 8 ele sofreu um grave acidente na estrada da Servidão, quando perdeu o controle do Gol que dirigia e colidiu violentamente contra um poste. A mãe compareceu na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde registrou o boletim de ocorrência da morte do filho. Veja notícia do acidente.

Richard ficou internado na Santa Casa todo esse tempo e familiares e amigos chegaram a fazer uma corrente de orações na frente do hospital. No mesmo final de semana em que ocorreu o acidente, Richard participou da festa de aniversário de 15 anos da filha. Ainda não temos informações sobre o velório e sepultamento.

Amigos e familiares usam as redes sociais para se publicar mensagens de pesar e despedida. "Descanse em paz meu irmão. Que Deus te receba de braços abertos. Sua jornada aqui terminou, mas você sempre será lembrado", disse Clesio Rodrigues de Olivera.

"Sinto muito pela sua partida Richard Amancio. Saiba que nossa torcida era pela sua recuperação, mas se Deus te quis ao lado dele era porque você era especial. Seja recebido de braços abertos", postou Priscila Genari.

Em outra mensagem, Marcelo Ratueira publicou: "Luto". Descanse em paz meu amigo Richard Amancio, vai em paz.

Você sempre vai ficar no meu coração".

