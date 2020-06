Morre o professor Sebá do Colégio Interativo

Com tristeza que o colégio Interativo de São Carlos comunica o falecimento do professor/mantenedor Pedro Marcelo Batista, o Sebá.

Pelo falecimento do professor, a escola decretou luto oficial e as aulas estarão suspensas por dois dias a partir desta segunda-feira.

O velório do professor Sebá acontece no cemitério Memorial Jardim da Paz e o enterro será no mesmo local às 16h.

Pedro Marcelo Batista também foi diretor-presidente da FESC no início da gestão de Airton Garcia (PSL).

A direção pede cautela para os que forem se despedir do professor, para que adotem medidas de distanciamento social e de higiene.

