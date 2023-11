Morre o professor de Jiu-jítsu Mauro Pacífico

Crédito: Arquivo pessoal

Faleceu o professor de Jiu-jítsu Mauro Pacífico. As causas da morte não foram informadas, mas segundo informações ele teria passado mal durante uma partida de futebol. Ainda não temos informações sobre o velório e sepultamento.

O vice-prefeito Edson Ferraz usou as redes sociais para emitir uma nota de pesar pelo falecimento de Pacífico. "Com muita tristeza, recebi a notícia do falecimento do amigo e Professor de Jiu-jítsu Mauro Pacífico. Que Deus possa confortar a todos os familiares e amigos neste momento. Descanse em paz!"

