Crédito: Arquivo pessoal

Faleceu o médico Vicente de Paula Ciarrocchi, aos 95 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.

O velório será realizado nesta segunda-feira (28), no Memorial Sinsef – São Carlos, com início às 11h15 e encerramento às 15h15. O sepultamento ocorrerá em seguida, às 15h30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

