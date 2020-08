Crédito: Acervo São Carlos Clube

Faleceu na madrugada desta quinta-feira (6), o empresário Vanderlei Belmiro Sverzut. Ele estava internado no Hospital da Unimed para tratar de problemas no coração.

Vanderlei era diretor da empresa Hece Máquinas e sócio-proprietário da Engemasa.

Amigos e familiares poderão dão o último adeus a Sverzut das 10h às 11h no velório municipal. O corpo será sepultado em seguida no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também