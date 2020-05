Morre o delegado de polícia aposentado Antonio Edison Francelin

O São Carlos Agora informa o falecimento do delegado de Polícia, Dr. Antonio Edison Francelin. O corpo está no velório municipal e o sepultamento está marcado para as 14h30, no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Francelin fez pós-graduação em Direito Público na Fadisc. Ministrou aulas em cursos preparatórios para Concursos Públicos; Cursos de Formação Técnico Jurídico à Guarda Municipal de São Carlos. Prestou Consultoria de Trânsito. Integrou o Grupo de Pesquisa em Direito e Educação da UFSCar.

