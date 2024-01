SIGA O SCA NO

Faleceu nesta quarta-feira (3) em São Carlos, o comerciante Antonio Donizetti Grammatico. Ele tinha 66 anos e era conselheiro do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio). As causas da morte não foram informadas.

O corpo está sendo velado no Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia e o enterro será às 15h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

