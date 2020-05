Morre mulher vítima de acidente na rotatória do Damha

Palio que era dirigido pela mulher colidiu contra um poste. - Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

A mulher que sofreu um acidente de trânsito no manhã deste sábado (16) não suportou aos ferimentos e faleceu na Santa Casa na tarde do mesmo dia. O homem que estava ao lado dela como passageiro sofreu um corte na testa, foi medicado e liberado.

A reportagem do SCA acompanhou o atendimento médico às vítimas. Segundo informações, Neide Gonçalves dirigia o Palio pela rotatória, quando perdeu o controle e atingiu um poste de energia elétrica. Por quase 1h os socorristas do Samu trabalharam para reverter a parada cardiorrespiratória que a mulher sofreu. Eles conseguiram e ela foi encaminhada à Santa Casa, onde ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas infelizmente morreu no meio da tarde deste sábado.

Existe a possibilidade da mulher ter sofrido um mal súbito antes do impacto contra o poste. Ela não tinha carteira de habilitação.

Neide morava no Jardim Jockey Clube.

