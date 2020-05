Morre Luiz Carlos Pereira de Almeida, fundador da Sobloco

Luiz Carlos Pereira de Almeida, fundador da Sobloco Construtora. - Crédito: Divulgação/Sobloco

Morreu na manhã da última quarta-feira (6) o Doutor Luiz Carlos Pereira de Almeida, fundador da Sobloco Construtora.

A Sobloco Construtora S/A foi criada em 1958 e teve participação marcante no desenvolvimento urbano de São Carlos. A empresa foi responsável pelo plano urbanístico do Parque Faber, região com 2,1 milhões de metros quadrados que abriga além dos condomínios, o shopping Iguatemi.

Paulistano e engenheiro civil formado pela Escola Politécnica de São Paulo, Luiz Carlos Pereira de Almeida recebeu incontáveis homenagens ao longo da vida.

Luiz Carlos Pereira de Almeida tinha 94 anos e seu corpo foi sepultado nesta quinta-feira (7) no cemitério do Morumbi.

