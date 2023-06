Morre jovem que se envolveu em acidente de moto na região da Swiss Park

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O jovem Diogo Pereira Mendes Silva de 18 anos, que se envolveu em um acidente de moto na tarde da última terça-feira (13), na região do Swiss Park, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de ontem, na Santa Casa de São Carlos, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). (veja notícia do acidente).

Familiares chegaram a promover uma campanha de doação de sangue que contou com a colaboração do São Carlos Agora, contudo, Diego infelizmente não resistiu aos ferimentos. Na garupa da moto estava um amigo, que também sofreu ferimentos graves e permanece internado.

Ainda não temos informações sobre o velório e sepultamento.

Essa é a segunda morte envolvendo motociclista em São Carlos nesta semana. No mesmo dia do acidente de Diogo, Fabio Kauan Antunes Rodrigues, também de 18 anos, morreu após um acidente na entrada do Jardim Zavaglia. (reveja a matéria).

