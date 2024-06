SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Faleceu aos 85 anos, José Leonde Vedovelli, um dos mais conhecidos despachantes policiais de São Carlos. As causas da morte não foram informadas.

Vedovelli era viúvo e deixa três filhos. O corpo será velado a partir das 10h30 no velório municipal e o sepultamento às 14h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

