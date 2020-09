Morre idoso que ficou desaparecido por 18 dias em São Carlos

Crédito: Arquivo/SCA

Faleceu nesta sexta-feira (4) o idoso Luiz Roberto Gini, de 69 anos. Ele chegou a ficar desaparecido por 18 dias no mês de julho, em São Carlos. O desaparecimento mobilizou a população e o caso ganhou repercussão nacional ao ser noticiado pelo programa Cidade Alerta da Rede Record.

Luiz Roberto foi encontrado em uma mata no final da avenida José Antonio Migliato, Cidade Aracy, no dia 25 de julho. Ele estava caído ao lado de um córrego, com muita fraqueza e bastante emagrecido.

Na ocasião, o idoso recebeu os primeiros atendimentos de policiais militares e depois foi retirado da mata pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Santa Casa, porém acabou falecendo na madrugada desta sexta-feira.

O corpo foi sepultado durante a tarde, no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Luiz Roberto Gini deixou a esposa e filhos.

Neste momento de dor, estendemos nossas condolências aos familiares e amigos.

