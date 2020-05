Morre homem que sofreu acidente de trabalho na antiga fábrica de tubos Cardinalli

Morreu nesta sexta-feira (1) o trabalhador que sofreu um acidente nas dependências da antiga fábrica de tubos da Cardinalli, na região da Getúlio Vargas, na manhã da última terça-feira.

José Antônio Barbosa tinha 60 anos. Ele trabalhava na desmontagem da estrutura da antiga fábrica quando a escada que estava apoiado caiu de uma altura de aproximadamente seis metros.

O trabalhador bateu violentamente a cabeça contra o solo e sofreu um traumatismo craniano grave. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

José era casado e deixa três filhos. O enterro será às 16h30 deste sábado no cemitério Jardim da Paz.

O Ministério do Trabalho apura as causas do acidente.

